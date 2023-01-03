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Экс-чиновник Тесля рассказал, как Зеленский не допустил выборы в Волновахе

Юлия Курганова
В мире
Экс-чиновник Тесля рассказал, как Зеленский не допустил выборы в Волновахе
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в незаконной отмене местных выборов в Волновахе, куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной рады Дмитрия Лубинца. Об этом сообщил бывший юрист администрации Волновахского района Владимир Тесля.

— Как получилось, что в Волновахе не проходили выборы. Значит, вот эти товарищи, которые руководители советов, райгосадминистрации собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы: давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации, — рассказал он.

В феврале 2021 года на должность главы переназначили Ивана Лубинца — брат ставшего в 2022 году уполномоченным Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в то время просто депутата. А их отец Валерий Лубинец был назначен главой Хлебодаровской громады.

— Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях, — цитирует бывшего юриста администрации РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о необходимости установления монархии в стране.

Украина Чиновники Владимир Зеленский Выборы
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