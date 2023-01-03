Профессор из Китая Вэнь заявил о «беспрецедентном восстании» против западного порядка

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В мире в настоящее время происходит «беспрецедентное восстание» незападных стран против установленного Западом порядка. Об этом заявил профессор Ван Вэнь.

По его словам, 2022 год стал годом «девестернизации», потому что все больше стран — от КНР до Латинской Америки и стран АСЕАН — «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок».

Профессор отметил, что «незападный мир представляет собой невиданную ранее картину». Он подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии или конфликте, а только о том, что незападные страны начинают задумываться прежде всего о своих национальных интересах, избавляясь от западной зависимости.

— В 2023 году мир не будет мягким, но движение «девестернизации» необратимо и будет только развиваться, — заключил Вэнь в статье издания South China Morning Post.

Военный конфликт с участием ведущих держав мира может начаться в связи с развитием событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове. Об этом 2 января заявил российский сенатор Алексей Пушков.