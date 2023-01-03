Начальник полиции Капитолия допустил потенциальную возможность штурма здания Конгресса США

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Существует вероятность нового штурма американского Конгресса, похожего на тот, что произошел 6 января 2021 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении начальника полиции Капитолия Томаса Менджера.

— В условиях поляризованного состояния нашей страны нападение, подобное тому, которому мы подверглись 6 января 2021 года, может быть предпринято снова. Если произойдет немыслимое, мы будем готовы, — отметил он.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов США сделают все возможное, чтобы защитить членов Конгресса и комплекс Капитолия, сообщает ТАСС.

В начале января 2021 года демонстрация в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне обернулась штурмом здания Конгресса. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным столичных правоохранителей, в ходе протестов погибли четыре человека. Как международное сообщество отреагировало на события в американской столице — в материале «Вечерней Москвы».

Напомним, что в апреле представители американского Конгресса приняли резолюцию, согласно которой Министерству юстиции США рекомендовано привлечь к ответственности отказавшихся прибыть на слушания помощников бывшего американского лидера Дональда Трампа Питера Наварро и Дэниэла Скавино.