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Конгресс США выступил за привлечение к ответственности экс-помощников Трампа

Полина Долганова

В мире
Конгресс США выступил за привлечение к ответственности экс-помощников Трампа
Фото: flickr/uscapitol

Представители американского Конгресса в среду, 6 апреля, приняли резолюцию, согласно которой Министерству юстиции США рекомендовано привлечь к ответственности отказавшихся прибыть на слушания помощников бывшего американского лидера Дональда Трампа Питера Наварро и Дэниэла Скавино.

За предъявление обвинения в неуважительном отношении к Конгрессу проголосовали 220 представителей ведомства, против — 203, передает газета «Известия».

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

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