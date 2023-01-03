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Мастер-классы по мультипликации пройдут на фестивале «Путешествие в Рождество»

Евгений Белоусов
Город
Мастер-классы по мультипликации пройдут на фестивале «Путешествие в Рождество»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Москва, Сухонская улица Карта всех событий

Во вторник, 3 января, на фестивальной площадке, которая работает на Сухонской улице в районе Южное Медведково, откроются уникальные мастер-классы, подготовленные специалистами киностудии «Союзмультфильм». Под руководством опытных профессионалов гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут сделать оптическую игрушку и создать свой первый мультфильм.

С 3 по 5 января здесь покажут, как можно создать оптическую игрушку. Каждый час будут начинаться занятия, где ребята сделают игрушки на разные темы, среди которых новогодние чудеса, праздничные традиции, сюрпризы под елкой, необычные подарки и другие.

А 6, 7 и 8 января, на площадке можно будет создать свой первый мультипликационный фильм. Каждый день в 13:00 будет начинаться работа над мультфильмом «Школа помощников Деда Мороза», в 15:00 темой занятий станет «Волшебная сказка», в 17:00 будет создаваться мультфильм «Новогодний сюрприз», а в 18:00 — «Новогоднее чудо».

Все работы будут переданы на монтаж профессионалам, которые смонтируют готовый мультфильм в течение семи–десяти дней. Кроме того, в титрах будут собраны имена всех создателей. Далее ссылка будет отправлена на электронную почту.

С 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.

До этого сообщалось, что для фестиваля «Путешествие в Рождество» была подготовлена специальная программа, в которой особое внимание было уделено детям из семей москвичей, принимающих участие в спецоперации.

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