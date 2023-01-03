«Крепость в каждом доме»: Пригожин рассказал о сложностях продвижения ВС РФ в Артемовске

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Продвижение в Артемовске (Бахмут — украинское название города) идет с большим трудом, поскольку ВСУ создали «пятьсот линий обороны». Об этом во вторник, 3 января, рассказал основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин.

— Артемовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли, — отметил он.

Глава ЧВК уточнил, что взятие очередного дома не говорит о прорыве обороны украинских военных, сообщает РИА Новости.

Накануне батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа ликвидировала украинскую бронированную технику на Запорожском направлении. Обнаружить вражескую технику удалось благодаря российским беспилотникам.

Помимо этого, ВС РФ ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 в районе города Артемовска в ДНР. Также в районе населенного пункта Камышевка был ликвидирован мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.