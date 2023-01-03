Стали известны подробности обмена Медведчука и командиров «Азова»

Фото: Администрация президента РФ

Украинский политик Виктор Медведчук был передан российской стороне в сентябре 2022 года в аэропорту Анкары. Об этом сообщила газета «Хюрриет».

Как уточняется, его обменяли на пяти командиров националистического батальона «Азов»* в рамках обмена более 200 пленных между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.

В конце сентября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Глава ДНР также рассказал, что Медведчук до задержания активно содействовал освобождению из украинского плена солдат республики.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из плена украинский оппозиционный политик Медведчук отправился из Турции в Россию.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «крайне недоволен» состоявшимся обменом пленными между Россией и Украиной. Он также назвал обмен неравноценным и подчеркнул, что выдача Украине хотя бы одного «азовского* террориста должна была быть неприемлемой».

* Запрещенная в России террористическая организация.