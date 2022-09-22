«Крайне недоволен»: Кадыров высказался про обмен пленными с Украиной

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «крайне недоволен» состоявшимся обменом пленными между Россией и Украиной.

— Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь... Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих... Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно, — сказал политик.

Он также назвал обмен неравноценным и подчеркнул, что выдача Украине хотя бы одного «азовского* террориста должна была быть неприемлемой». Глава региона отметил, что российские солдаты сделали вывод: «не брать фашистов в плен».

Кадыров подчеркнул в Telegram-канале, что его слова являются лишь личным мнением и никак не повлияют на выполнение приказов, отданных верховным главнокомандующим.

До этого в Минобороны сообщили, что в Россию в результате обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Они уже размещены в специальных учреждениях, где им предоставят всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

* Запрещенная в России террористическая организация.