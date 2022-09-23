Эрдоган: Освобожденный из плена Медведчук отправится из Турции в Россию

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Освобожденный из плена украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук отправится из Турции в Россию. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы отправили его в Россию. Мы решительно продолжаем процесс, — передает слова Эрдогана РИА Новости.

В Минобороны сообщили, что на территорию России после обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. Отмечается, что все возвращенные из украинского плена военные уже размещены в специализированных учреждениях, где им предоставят необходимую медицинскую, а также психологическую помощь.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

14 сентября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ей поступило порядка двух тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с территории Украины, а также с защитой прав граждан в связи со спецоперацией.