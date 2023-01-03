Анализ снимков ИИ оплачивается по ОМС с 2023 года в Москве

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В наступившем году в столице анализ снимков искусственным интеллектом включили в программу обязательного медицинского страхования. Об этом во вторник, 3 января, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике городского Департамента здравоохранения Юрий Васильев.

— Мы первыми в стране включили анализ лучевых снимков нейросетями в тариф ОМС. Для горожан такие исследования остаются бесплатными, а нововведение позволит существенно расширить применение сервисов и поддержать рынок отечественных разработок, — отметил он.

На сегодняшний день свыше 40 сервисов искусственного интеллекта помогают рентгенологам по 17 направлениям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре 2022 года заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров сообщил, что искусственный интеллект помог в анализе почти восьми миллионов лучевых исследований по 17 различным направлениям в Москве. Сегодня нейросети помогают столичным специалистам в исследованиях признаков рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты и так далее.