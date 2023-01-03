СМИ: Ракетный удар по пункту ВСУ в Дружковке попал в эфир французского телеканала TMC

Фото: Минобороны РФ

На французском телеканале ТМС в эфире шоу Quotidien попали кадры якобы ракетного удара российской армии по пункту временной дислокации ВСУ в Дружковке Краматорского района. Об этом стало известно во вторник, 3 января.

Как уточняется, журналист Поль Гаснье вел прямую трансляцию с объекта в рамках передачи, в которой участвовал министр экономики Франции Брюно Лё Мэр. В момент появления Гаснье в кадре последовал мощный взрыв на заднем плане, сообщает Telegram-канал SHOT.

Накануне российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива группировки войск Вооруженных сил Украины «Хортица» в Днепропетровске. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска также сумели поразить 67 артиллерийских подразделений, живую силу и технику противника в 92 районах.

Помимо этого, представитель военного ведомства заявил, что ВС РФ сумели уничтожить более 70 иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, еще более 100 сражающихся на стороне Киева наемников получили ранения.