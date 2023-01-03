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СБУ предъявила обвинение командующим российскими войсками

Араз Салехов

Сюжет: 

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СБУ предъявила обвинение командующим российскими войсками
Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующим российским войскам Сергею Кобылашу и Игорю Осипову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 3 января.

— Генерал-лейтенанту, командующему дальней авиации Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ (Сергею Кобылашу — прим. «ВМ») и адмиралу, бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ (Игорю Осипову — прим. «ВМ») предъявлено обвинение в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, — говорится в сообщении.

По данной статье человека могут осудить на пожизненный срок, сообщает «Лента.ру».

Накануне СБУ предъявила обвинение главе Банка России (ЦБ РФ) Эльвире Набиуллиной. Отмечается, что Набиуллина организовала введение рублевой зоны и блокирование гривны в регионах, которые вошли в состав России после осенних референдумов.

Помимо этого, СБУ объявила в розыск председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им обоим также инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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