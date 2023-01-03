Более миллиона человек воспользовались поездами ЦППК 31 декабря

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поездами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 31 декабря воспользовались 1,15 миллиона человек. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе ЦППК.

— Это на 21,8 процента больше, чем в прошлом году. За два дня, 31 декабря и 1 января, компания перевезла почти 1,8 миллиона человек. Самыми популярными направлениями последнего дня ушедшего года стали Ярославское (222 тысячи пассажиров), Казанское (181 тысяча) и Курское (138 тысяч), — рассказали в пресс-службе.

На время празднования Нового года график движения пригородных электропоездов был скорректирован для того, чтобы пассажирам было удобнее ездить в гости и возвращаться.

До этого Дептранс Москвы подвел итоги работы ЦОДД в 2022 году. Сотрудники центра в 2022 году оборудовали 389 пешеходных переходов, организовали почти пять тысяч парковочных мест, реализовали 191 проект для улучшения движения, а также запустили новые проекты, повышающие безопасность движения.

В новогоднюю ночь на всем городском транспорте Москвы было совершено более одного миллиона поездок. Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самыми популярными видами транспорта, ими воспользовались порядка 820 тысяч раз.