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США отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом во вторник, 3 января, сообщают обозреватели Politico.

Белый дом категорически отказался снабжать Киев армейскими тактическими ракетными комплексами, так как это вооружение очень опасно в контексте противостояния с Москвой.

В материале утверждается, что украинское правительство не оставляет надежды получить оружие, способное поражать цели в радиусе до 300 километров. Однако западные эксперты не считают, что наличие такого вооружения повлечет за собой существенный перевес в сторону Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетил Конгресс США. Зачем украинскому лидеру нужен этот визит, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России. Эксперт считает, что заявления генсека альянса о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.