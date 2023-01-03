Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 3 января, на официальном портале правовой информации.

Согласно новому указу главы государства, семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время специальной военной операции на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов, следует из текста документа.

В конце декабря прошедшего года Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях — 10 процентов бюджетных мест — для героев специальной военной операции и для детей любых военных — участников СВО.

До этого депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.

Документ подразумевает внесение поправок в закон о пенсионном обеспечении военных, сотрудников органов внутренних дел, МЧС, ФСКН, Росгвардии, ФСИН и ФССП.