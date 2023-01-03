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Bloomberg: Германия готова отдать российские активы Украине

Евгений Белоусов
В мире
Bloomberg: Германия готова отдать российские активы Украине
Фото: Pixabay

Власти Германии готовы передать Украине замороженные российские активы, если ее союзники поступят так же. Об этом во вторник, 3 января, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

— Правительство канцлера (Германии — прим. «ВМ») Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации активов у российского государства, — говорится в публикации.

Однако сейчас в немецком правительстве рассматривают такую возможность, хотя и относятся к ней с особой настороженностью. Так, Евросоюз сейчас пытается найти «законные способы» использования российских активов.

22 декабря прошлого года Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.

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