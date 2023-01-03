Сунак пообещал Украине новые поставки военной техники в ближайшее время

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал последнему поддержку Лондона и поставки военной техники. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в канцелярии британского премьера.

— Ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Лондон пообещал Киеву долгосрочную поддержку, примером которой стала недавняя передача Украине тысячи зенитных ракет, передает ТАСС.

Сам Зеленский 21 декабря посетил Конгресс США. Зачем украинскому лидеру нужен этот визит, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России. Эксперт считает, что заявления генсека альянса о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.