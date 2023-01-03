Эрдоган планирует обсудить украинский вопрос с Путиным и Зеленским 4 января

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в среду. Об этом во вторник, 3 января, сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

— Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским, — заявил он.

По словам представителя Эрдогана, президент Турции намерен обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта, передает телеканал NTV.

28 декабря главы министерств обороны Турции, Сирии и России — Хулуси Акар, Али Махмуд Аббас и Сергей Шойгу — провели встречу в Москве. Они обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками в Сирии.

До этого Эрдоган назвал зерновую сделку примером «дороги к миру» на Украине. По его словам, Анкара продолжает прикладывать все усилия для дипломатического разрешения конфликта и поддерживает постоянные контакты с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.