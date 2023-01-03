Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на севере Москвы

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Москва, Дегунинская улица, 13к1 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на севере столицы. Об этом во вторник, 3 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столичного региона.

Уточняется, что пожар произошел в доме на улице Дегунинская, 13, корпус 1. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Автосервис загорелся в Москве по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 1, в ночь на понедельник, 2 января. Загорелся второй этаж постройки, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.

Накануне возгорание в ресторане «Тарас Бульба» в центре столицы было ликвидировано специалистами экстренных служб. В тушении пожара были задействованы 123 человека личного состава, а также 35 единиц специальной техники.