Прокуратура взяла на контроль гибель пенсионерки при пожаре на севере Москвы

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Москва, Дегунинская улица, 13к1 Карта всех событий

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели женщины при пожаре в квартире дома на севере столицы. Об этом во вторник, 3 января, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Дегунинская было обнаружено тело женщины 64-летней женщины, проживавшей в данной квартире.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

До этого сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме на севере столицы. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Автосервис загорелся в Москве по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 1, в ночь на понедельник, 2 января. Загорелся второй этаж постройки, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.