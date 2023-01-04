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«Невосполнимая утрата для всего чеченского народа»: Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Хасбулатова

Юлия Курганова
Общество
«Невосполнимая утрата для всего чеченского народа»: Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Хасбулатова
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Об этом он написал во вторник, 3 января, в своем Telegram-канале.

— По воле Всевышнего Аллаха остановилось сердце одного из ярких и известных в России и далеко за ее пределами чеченцев — ученого, политика, экономиста, заведующего экономической кафедрой РЭУ имени Плеханова, видного государственного деятеля, бывшего руководителя Верховного Совета РСФСР и РФ Руслана Хасбулатова. Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что Хасбулатов прошел сложный жизненный путь. В 1944 году, будучи ребенком, он был сослан вместе с родными в Казахстан. Благодаря своему упорству и тяге к знаниям он смог получить прекрасное образование, закончив МГУ, потом продолжил учебу в аспирантуре, защитил кандидатскую по экономике, еще десять лет спустя — докторскую. Глава Чечни подчеркнул, что благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Хасбулатов смог достичь многого.

3 января о смерти последнего председателя Верховного совета РСФСР сообщили его близкие. Похороны Хасбулатова пройдут в Чечне, прощание в Москве проводить не планируется.

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