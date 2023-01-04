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Москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре 4 января

Юлия Курганова

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Москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре 4 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики прогнозируют в столице налипание мокрого снега и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду с 00:00 до 11:00 среды, 4 января. Об этом сообщается в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на дорогах местами возможно образование сильной гололедицы.

— Будьте внимательны и аккуратны на дорогах. Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. Берегите себя! — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичей с 6 января ожидают самые холодные пять дней века. Морозы до 29 градусов прогнозируются в столице с 6 по 10 января.

До этого сообщалось, что в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3 — минус 3 градуса.

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