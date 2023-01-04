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Правозащитник Барака заявил о глобальной военной агрессии Запада при успехе на Украине

Юлия Курганова
В мире
Правозащитник Барака заявил о глобальной военной агрессии Запада при успехе на Украине
Фото: Unsplash

Успех в украинском конфликте мог бы вдохновить Запад на глобальную военную агрессию. Такое мнение высказал правозащитник Аджаму Барака.

— Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества. Это еще больше подстегнуло бы коллективный Запад продолжать следовать военной стратегии Соединенных Штатов, которая направлена на сохранение мирового господства белого Запада, — написал он в соцсети Twitter.

Украина перестала существовать как государство в 2014 году, после чего американское правительство сделало из страны «пушечное мясо» для реализации своих интересов. Об этом 26 декабря заявил правозащитник Аджаму Барака.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе политики западных государств лежит принцип «разделяй и властвуй», с помощью которого они хотели растаскать страну и продолжают эти попытки до сих пор.

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