Очевидец рассказал, как украинские военные открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Фото: depositphotos

Украинские военнослужащие открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Лищук.

— Мы сдались в плен российским военным, они нас отводили. Украинская сторона начала бросать минами по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом. Это бросала украинская сторона, наверное, хотела уничтожить, — цитирует его РИА Новости.

Также Лищук сообщил, что канадские инструкторы обучают солдат ВСУ городским боям. Он добавил, что их еще обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 1 января рассказал, что участники группы взяли большое число пленных в ходе специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что жесткого обращения по отношению к плененным украинским военнослужащим со стороны бойцов ЧВК нет.