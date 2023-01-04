Королева призналась, что обращалась к астрологу в попытке сохранить брак с Николаевым

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Певица Наташа Королева тяжело перенесла расставание с экс-мужем, композитором Игорем Николаевым. Она даже обращалась за помощью к астрологу.

— Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно, — рассказала артистка в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Она призналась, что была потрясена, когда узнала о романе супруга на стороне. Звезда решила дать Николаеву время, чтобы разобраться в своих чувствах. Королева считает, что несмотря на все трудности, тот год закалил ее.

Бывшие звездные супруги выглядели счастливой парой на протяжении многих лет. Но они развелись в 2001 году.

В начале декабря сообщалось, что располневшая Королева активно борется с лишним весом. Однако ее усилия не смог из-за отъезда оценить супруг Сергей Глушко (Тарзан). Некоторые фанаты артистки обратили внимание на располневший живот певицы. Звезда эстрады девяностых даже обратилась в специальную клинику, чтобы решить проблему лишнего веса.