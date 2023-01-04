Звезда Marvel Реннер сделал первое после несчастного случая фото с больничной койки

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Двукратный номинант «Оскара», исполнитель роли Соколиного глаза в лентах вселенной Marvel голливудский актер Джереми Реннер, который ранее пострадал в результате несчастного случая, поделился снимком с больничной койки и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

— Спасибо вам всем за добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам, — написал артист на своей странице в соцсети.

Чуть более чем за час пост звезды набрал более 2,2 миллиона лайков, передает РИА Новости.

51-летний актер перенес операцию после того, как получил тяжелые травмы во время уборки снега. Об этом рассказал представитель актера. По его словам, Реннер получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата.

Накануне звезда фильмов Marvel был экстренно доставлен в клинику из-за несчастного случая. Представитель актера уточнил, что за пострадавшим следят семья и близкие ему люди. Как уточняется, звезду доставили в клинику на вертолете.