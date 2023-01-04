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Синоптики сообщили москвичам о снежной и морозной погоде 4 января

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили москвичам о снежной и морозной погоде 4 января
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В среду, 4 января, в столичном регионе ожидается переменная облачность, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики прогнозируют в столице налипание мокрого снега и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду с 00:00 до 11:00 среды, 4 января. Об этом сообщается в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Отмечается, что на дорогах местами возможно образование сильной гололедицы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичей с 6 января ожидают самые холодные пять дней века. Морозы до 29 градусов прогнозируются в столице с 6 по 10 января.

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