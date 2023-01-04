Внук де Голля сообщил о «заговоре» против России, подготовленном Западом

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Запад заранее планировал «заговор» против РФ. Такое мнение высказал внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

— Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, настоящая экономическая война, выгоду от которой получают США, — заявил он в интервью изданию AgoraVox.

Де Голль отметил, что Россия не виновата в экономическом кризисе, ответственность за который Евросоюз и Соединенные Штаты пытаются возложить на Москву.

— Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11 тысяч санкций, плюс девятый пакет. Вполне законно и естественно, что они защищаются, — отметил он.

Также де Голль прокомментировал замораживание российских активов, заявив, что «ни один народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сейчас».

— Поддержание хороших отношений с Россией — это обязанность Европы во имя сохранения стабильности в мире, — подчеркнул он.

На фоне энергетического и экономического кризиса в Европе может начаться гражданская война. Из-за этого европейцы будут уезжать в более стабильные страны, например, в Россию. Такое мнение высказал военный аналитик Владимир Прохватилов.