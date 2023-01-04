В МИД назвали попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обреченными на провал

Фото: МИД РФ

Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и оказать влияние на отношения Москвы со странами региона будут обречены на провал. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков в среду, 4 января.

— Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический «нонсенс» и обречены на провал, — сказал он.

Сафронков добавил, что в рамках совместной работы США, России, Евросоюза и ООН по ближневосточному урегулированию Вашингтон занимается самоустранением. По его словам, таким образом Белый дом намерен «приватизировать» арабо-израильское досье, но подобные попытки одиночной деятельности будут невыполнимы, передает РИА Новости.

29 декабря стало известно, что парламент Израиля высказал доверие новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вскоре в МИД России сообщили, что Москва рассчитывает, что новое правительство Израиля будет способствовать развитию двусторонних партнерских отношений и укреплению безопасности на Ближнем Востоке. Ведомство также выразило готовность к конструктивному взаимодействию и координации усилий в интересах «оздоровления» обстановки в ближневосточном регионе.