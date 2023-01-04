ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке в Запорожской области

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Украинская армия обстреляла военную комендатуру в Васильевке Запорожской области. При обстреле погибли люди. Об этом в среду, 4 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Прилет тяжелого (снаряда тяжелой артиллерии — прим. «ВМ») по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей для получения пропусков для личного автотранспорта, — заявил он.

По словам Рогова, всего было зафиксировано минимум четыре удара со стороны Вооруженных сил Украины. Снаряды противника попали в многоэтажный жилой дом, расположенный возле комендатуры, уточнил Рогов в своем Telegram-канале.

До этого он сообщил, что ночью 2 января по меньшей мере три взрыва раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Также сообщалось, что в нескольких украинских регионах, включая столичный, прозвучали сирены воздушной тревоги. Оповещение производилось в Киевской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске.