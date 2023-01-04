Музей Победы предложил жителям Москвы выбрать лучшие новогодние игрушки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Жителей Москвы приглашают поддержать земляков в конкурсе новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» на сайте столичного Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Мы благодарны каждому участнику, ваши работы несут тепло и радость. Все работы замечательные, трогательные и смешные, милые и грустные, замысловатые и простые в исполнении, но очень значимые, — заявила заведующая красногорским филиалом музея Маргарита Иващенко.

Всего в виртуальную экспозицию вошло более тысячи новогодних игрушек, которые были присланы на конкурс почти из 70 российских регионов — от Карелии до Приморского края, а также Республики Беларусь.

Игрушки сделаны из бумаги, ткани, глины, дерева, среди поделок есть новогодние персонажи, герои войны, боевая техника и прочее. Конкурсанты прислали и сами игрушки, и их фотографии.

1/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы 4/4 Фото: Пресс-служба Музея Победы

В ходе онлайн-голосования интернет-пользователи смогут отдать свой голос за понравившиеся поделки. Итоги конкурса будут подведены 14 января 2023 года.

В 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Так, выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма и продемонстрировать, что все происходящее является целенаправленной человеконенавистнической политикой.

В экспозицию выставки вошли более 200 подлинных предметов, рассказывающих об истории украинского варианта нацизма со времени его зарождения до современности.