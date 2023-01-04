Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главархив Москвы выпустил эпизоды подкаста «Голоса Победы» о Новом годе и Рождестве в годы ВОВ

Евгений Белоусов
Город
Главархив Москвы выпустил эпизоды подкаста «Голоса Победы» о Новом годе и Рождестве в годы ВОВ
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Главное архивное управление столицы выпустило новые эпизоды подкаста «Голоса Победы» о Новом годе и Рождестве в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе столичного Главархива.

— В выпуске рассказывается о первой елке для детей в военное время, которая прошла в 1942 году в Колонном зале Дома Союзов, а в 1943 году рядом с Дедом Морозом впервые появилась Снегурочка, — рассказали в пресс-службе.

Из праздничного эпизода подкаста слушатели смогут узнать о том, почему Новый год не переставали праздновать в военное время, как в разгар Битвы за Москву в столицу завезли 10 тысяч елей для продажи, а для детей — 10 тонн конфет.

К Рождеству Главархив столицы опубликовал выпуск подкаста, в котором рассказывается об истории Рождества как в годы войны, так в тот период, когда праздник был запрещен в СССР, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что на Северном речном вокзале всю зиму проходят бесплатные мероприятия для взрослых и детей. Там можно покататься на катке, сходить на выставку или экскурсию Музея транспорта Москвы, а также отправить письмо Деду Морозу.

С 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.

Новый год Великая Отечественная война Рождество Подкасты Архивы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте