Главархив Москвы выпустил эпизоды подкаста «Голоса Победы» о Новом годе и Рождестве в годы ВОВ

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Главное архивное управление столицы выпустило новые эпизоды подкаста «Голоса Победы» о Новом годе и Рождестве в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе столичного Главархива.

— В выпуске рассказывается о первой елке для детей в военное время, которая прошла в 1942 году в Колонном зале Дома Союзов, а в 1943 году рядом с Дедом Морозом впервые появилась Снегурочка, — рассказали в пресс-службе.

Из праздничного эпизода подкаста слушатели смогут узнать о том, почему Новый год не переставали праздновать в военное время, как в разгар Битвы за Москву в столицу завезли 10 тысяч елей для продажи, а для детей — 10 тонн конфет.

К Рождеству Главархив столицы опубликовал выпуск подкаста, в котором рассказывается об истории Рождества как в годы войны, так в тот период, когда праздник был запрещен в СССР, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что на Северном речном вокзале всю зиму проходят бесплатные мероприятия для взрослых и детей. Там можно покататься на катке, сходить на выставку или экскурсию Музея транспорта Москвы, а также отправить письмо Деду Морозу.

С 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.