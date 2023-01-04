Пророссийские депутаты Рады сумеют сохранить свои мандаты

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В Верховной раде Украины 70 депутатов отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий своих пророссийских коллег. Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе общественного движения «Честно».

Согласно информации движения, на сегодняшний день в Раде собрано пока 96 подписей под обращением из 150 необходимых. Так, фракция «Батькивщина», главой которой является Юлия Тимошенко, почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента, передает РИА Новости.

Недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Украины хотело бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом он добавил, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только «после международного суда».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров касательно Украины.