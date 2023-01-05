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Amazon сократит более 18 тысяч работников вместо заявленных ранее 10 тысяч

Егор Провоторов
В мире
Amazon сократит более 18 тысяч работников вместо заявленных ранее 10 тысяч
Фото: shutterstock

Американская корпорация Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников вместо заявленных ранее 10 тысяч. Об этом в среду, 4 января, сообщил генеральный директор онлайн-ретейлера Энди Джесси.

В ноябре прошлого года появилась информация, что руководство компании рассчитывает уволить 10 тысяч человек. Как пояснил Джесси, такое решение было принято в рамках планирования на 2023 год на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого количества сотрудников в последние два года. При этом, по его словам, руководство на тот момент предупредило работников о том, что не исключены и дополнительные сокращения.

По итогам проведенного анализа руководители корпорации приняли «непростое решение» о дополнительном устранении нескольких должностей. В общей сложности, по словам гендиректора Amazon, будут уволены более 18 тысяч сотрудников преимущественно из отделов найма персонала и продаж, пишет ТАСС.

В минувшую субботу, 31 декабря, американский предприниматель, основатель компании Amazon Джефф Безос подверг критике тезис о важности балансирования между работой и личной жизнью, назвав эту фразу избитой.

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