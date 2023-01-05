Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

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Тайвань расширил список ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. Об этом сообщили в экономическом ведомстве острова.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в целях недопущения использования товаров из Тайваня в военных действиях.

— Министерство экономики 4 января этого года внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию, — сообщили в ведомстве.

Всего в перечень попали 52 новых наименования, передает РИА Новости.

Профицит внешней торговли Российской Федерации по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на трудный для экспорта энергоносителей декабрь. Об этом сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Он признал, что таможенные органы в настоящее время наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России из-за санкций.

Недавно немецкое радио Deutschlandfunk сообщило, что новые санкции в отношении России со стороны стран Запада не смогут оказать существенного негативного влияния на российскую экономику в 2023 году.