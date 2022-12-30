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В ФТС заявили, что профицит внешней торговли РФ по итогам 2022 года будет рекордным

Юлия Курганова
Экономика
В ФТС заявили, что профицит внешней торговли РФ по итогам 2022 года будет рекордным
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Профицит внешней торговли Российской Федерации по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на трудный для экспорта энергоносителей декабрь. Об этом сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

— По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Давыдов признал, что таможенные органы в настоящее время наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России из-за санкций.

Антироссийские санкции Соединенных Штатов не заставят РФ отказаться от своего курса, а новые рестрикции в отношении отечественного экспорта причиняют вред всем иностранным партнерам. Об этом заявили 8 декабря в посольстве России в США. Дипмиссия отметила, что новые ограничения против высокотехнологичных компаний из РФ являются очередными попытками американской администрации «утолить санкционный зуд».

Нефть газоснабжение ФТС Россия Торговля
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