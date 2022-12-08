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Посольство РФ указало на бесперспективность санкций США

Егор Провоторов
В мире
Посольство РФ указало на бесперспективность санкций США
Фото: shutterstock

Антироссийские санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые рестрикции в отношении отечественного экспорта причиняют вред всем иностранным партнерам, заявили в среду, 7 декабря, в российском посольстве в Вашингтоне.

В комментарии дипмиссии сказано, что новые ограничения против высокотехнологичных компаний из РФ являются очередными попытками администрации США «утолить санкционный зуд». В посольстве отметили, что в отношении некоторых компаний ограничения вводятся уже «по второму кругу».

— Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер, — подчеркнули дипломаты.

Дипмиссия РФ считает, что такие выпады Соединенных Штатов не имеют перспектив и не смогут заставить Россию отказаться от «проведения суверенного курса» во внешней политике и защиты национальных интересов страны, пишет РИА Новости.

В минувшую среду, 7 декабря, Министерство торговли США включило в черный список 24 иностранные организации, из них 10 базируются на территории России.

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