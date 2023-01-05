Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных завершила контракт в зоне СВО

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных завершила контракт в зоне СВО
Фото: t.me/wagnernew

Первая группа экс-заключенных, которая принимала участие в спецоперации на Украине, завершила контракт на шесть месяцев и была помилована. Об этом рассказал глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете, — заявил он.

По словам Пригожина, примером для многих может послужить боец с позывным «ГДР», который героически погиб во время штурма опорного пункта ВСУ около Углегорской тепловой электростанции, передает РИА Новости.

4 января Пригожин сообщил, что скончался военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Он стал известен после истории с убийством российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Именно он помогал погибшим Джемалю, Радченко и Расторгуеву готовить поездку и дал контакт «фиксера Мартина», с которым журналисты так и не встретились. Однако возил их рекомендованный им водитель.

До этого глава группы «Вагнер» сообщил, что продвижение в Артемовске (Бахмут — украинское название города) идет с большим трудом, поскольку ВСУ создали «пятьсот линий обороны».

заключение под стражу Помилование Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте