Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных завершила контракт в зоне СВО

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Первая группа экс-заключенных, которая принимала участие в спецоперации на Украине, завершила контракт на шесть месяцев и была помилована. Об этом рассказал глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете, — заявил он.

По словам Пригожина, примером для многих может послужить боец с позывным «ГДР», который героически погиб во время штурма опорного пункта ВСУ около Углегорской тепловой электростанции, передает РИА Новости.

4 января Пригожин сообщил, что скончался военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Он стал известен после истории с убийством российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Именно он помогал погибшим Джемалю, Радченко и Расторгуеву готовить поездку и дал контакт «фиксера Мартина», с которым журналисты так и не встретились. Однако возил их рекомендованный им водитель.

До этого глава группы «Вагнер» сообщил, что продвижение в Артемовске (Бахмут — украинское название города) идет с большим трудом, поскольку ВСУ создали «пятьсот линий обороны».