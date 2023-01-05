Ефимов: Рекордное число соглашений в рамках стимулирования создания МПТ заключили в 2022 году

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С 2020 года Москва заключила с инвесторами 33 соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Свыше 50 процентов из них (17 соглашений) были подписаны в ушедшем году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря подписанным с 2020 года 33 договорам девелоперы построят в столице 78 объектов и создадут более 56,6 тысячи новых мест приложения труда. Так, в городе появится 47 новых образовательных учреждений, 10 офисов, девять промкомплексов и многое другое. В реализацию проектов планируется вложить 152 миллиарда рублей.

В свою очередь глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что пик инвестиционной активности выпал на период с конца ноября по начало декабря. За этот период было заключено девять соглашений.

До этого Ефимов рассказал, что в 2022 году Москва выделила 382 земельных участка для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП).