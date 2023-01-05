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Психолог рассказал, как использовать новогодние праздники для укрепления отношений в семье

Павел Гриднев

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Общество
Психолог рассказал, как использовать новогодние праздники для укрепления отношений в семье
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Новогодние каникулы — отличная возможность посвятить время себе, любимым увлечениям, восстановлению сил. А главное, побыть с родными и близкими. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве» о том, как использовать праздники для укрепления взаимоотношений в семье.

В череде будней не всегда удается найти силы и время для нормального полноценного разговора с супругом, игр с детьми. И даже просто отключиться от суеты на время бывает трудно. Наступление новогодних выходных становится паузой, когда можно не только полноценно отдохнуть и перезагрузиться, но и вдоволь пообщаться с дорогими людьми. Как этот период использовать с пользой для себя и развития значимых отношений? Вот несколько советов.

Подготовка к празднику

Мы сами создаем новогоднее настроение: наряжаем елку, упаковываем подарки и накрываем на стол, создаем приятную атмосферу с помощью декора, сверкающих гирлянд и других украшений. Почему бы не сделать это все вместе с семьей?

— Например, вместе с ребенком вырезать из бумаги снежинки, фонарики и фигурки Деда Мороза: за рукоделием можно узнать больше об интересах детей, их мечтах, увлечениях, отношениях с друзьями и одноклассниками. А приготовление традиционного оливье вместе с родственниками может стать очень ценным моментом близости, — отметил психолог.

Совместное торжество

Не имеет значения, где мы встречаем Новый год — дома, в семейном кругу, в ресторане с веселой компанией или за городом. Важнее другое: хорошо проведенная пора и приятные впечатления, которые придадут сил на новые свершения.

Давно не виделись со старыми друзьями? Почему бы не собраться всем вместе, чтобы вспомнить былое. Или побыть наедине с любимым человеком в ценном для обоих месте — такие минуты запомнятся надолго.

Простые развлечения

На длинных праздничных каникулах для совместного времяпровождения обычно доступно много программ, спектаклей и представлений. Этот список всегда можно разнообразить. Прогулка по парку, настольные игры вечером, катание на лыжах, санках или коньках — вариантов всегда в достатке. Главное — подобрать то, что понравится всем.

Семейные традиции

Хороший способ провести время вместе — создать семейный ритуал на Новый год. Это может быть что-то совсем несложное: просмотр любимого кино, приготовление особого блюда или песня, которая прозвучит за праздничным столом. В такие приятные моменты близкие и дорогие сердцу люди наполняют миры друг друга, возникает ощущение покоя и стабильности.

Маленькие жесты

Подбадривание и поддержка никогда не бывают лишними, даже если все и так хорошо. Теплые слова укрепляют связи, а иногда могут дать стимул двигаться дальше, преодолевая трудности.

— Канун Нового года и следующие за ним дни могут стать испытанием для отношений в семье. Иногда накопившаяся усталость и стресс провоцируют ссоры и конфликты. Однако в наших силах прислушаться к себе и родным, их настроению и действиям, чтобы наладить общение, попытаться помочь и подарить положительные эмоции. Ведь именно в наших родных и близких мы черпаем силы и вдохновение, — добавил специалист.

Справка

Бесплатную психологическую помощь можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности — на сайте www.msph.ru.

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