Германия отправит на Украину еще одну батарею ЗРК Patriot

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Германия намерена поставить Украине дополнительную батарею американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в четверг, 5 января, сообщил кабинет министров Германии по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Отмечается, что стороны договорились «продолжать оказывать поддержку» для удовлетворения потребностей Киева в средствах ПВО. В кабмине ФРГ напомнили, что Вашингтон объявил о поставках на Украину одной батареи ЗРК Patriot. Германия присоединилась к США и предоставляет еще одну такую батарею.

Байден и Шольц «выразили признательность» за военную поддержку, которую оказывают украинским властям другие союзники и партнеры, отмечается в сообщении, которое приводит ТАСС.

Накануне в пресс-службе Белого дома заявили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder. Помимо этого, власти Соединенных Штатов и Германии намерены направить специалистов, которые займутся обучением украинских войск по использованию выделенных вооружений