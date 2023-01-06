Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Германия отправит на Украину еще одну батарею ЗРК Patriot

Егор Провоторов
В мире
Германия отправит на Украину еще одну батарею ЗРК Patriot
Фото: Pixabay

Германия намерена поставить Украине дополнительную батарею американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в четверг, 5 января, сообщил кабинет министров Германии по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Отмечается, что стороны договорились «продолжать оказывать поддержку» для удовлетворения потребностей Киева в средствах ПВО. В кабмине ФРГ напомнили, что Вашингтон объявил о поставках на Украину одной батареи ЗРК Patriot. Германия присоединилась к США и предоставляет еще одну такую батарею.

Байден и Шольц «выразили признательность» за военную поддержку, которую оказывают украинским властям другие союзники и партнеры, отмечается в сообщении, которое приводит ТАСС.

Накануне в пресс-службе Белого дома заявили, что в очередном пакете военной поддержки США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder. Помимо этого, власти Соединенных Штатов и Германии намерены направить специалистов, которые займутся обучением украинских войск по использованию выделенных вооружений

Украина Оружие США Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте