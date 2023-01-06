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Министр обороны Украины связал плохую дисциплину в ВСУ с «подстрекателями»

Егор Провоторов
В мире
Министр обороны Украины связал плохую дисциплину в ВСУ с «подстрекателями»
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0.

Плохая дисциплина в Вооруженных силах Украины якобы связана с действиями «проплаченных россиянами подстрекателей», заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Елене Фроляк.

— Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте, — заявил глава украинского военного ведомства.

По словам Резникова, бороться с дисциплинарными проблемами военнослужащие из Украины хотят путем ужесточения ответственности военнослужащих за преступления. Глава Минобороны добавил, что доверяет военному командованию государства и поддерживает его предложение, пишет РИА Новости.

В начале ноября министр обороны Украины заявил, что после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях украинские вооруженные силы будут усилены солдатами, которые пройдут подготовку в Великобритании.

7 ноября Резников также сообщил, что американские системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину.

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