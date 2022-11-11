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Министр обороны Украины заявил об усилении ВСУ подготовленными в Британии бойцами

Юлия Курганова

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Министр обороны Украины заявил об усилении ВСУ подготовленными в Британии бойцами
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях усилят солдатами, которые пройдут подготовку в Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он заявил, что наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон.

— Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации. И мы хорошо их подготовим, — сказал глава Минобороны в интервью агентству Reuters.

Резников заявил, что Украина после зимней паузы будет усилена тысячами бойцов, передает РИА Новости.

7 ноября Резников сообщил, что системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину.

Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. Тем не менее он добавил, что помощь Киеву со стороны Евросоюза нужно еще наращивать.

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