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Си Цзиньпин не назначил нового посла Китая в США

Егор Провоторов
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Си Цзиньпин не назначил нового посла Китая в США
Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин не назначил нового посла в Соединенных Штатах, после перехода с этой должности на пост министра иностранных дел Цинь Гана 30 декабря. Об этом сказано в скорректированном списке глав китайских дипмиссий в шести странах или ассоциациях, опубликованном в пятницу, 6 января, на сайте МИД Китая.

В вышеуказанном списке говорится, что руководство Китая сменило послов в США, Бангладеш, на Коморских островах и в Бразилии, а также руководителей дипломатических миссий при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейском союзе. Во всех случаях, не считая Соединенных Штатов, освобожденный пост занял новый руководитель, пишет ТАСС.

В конце декабря теперь уже бывший министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что расценивание Китая как главного конкурента США вызвало серьезные затруднения в китайско-американских отношениях в 2022 году.

При этом, говоря об отношениях России и Китая, Ван И заявил, что они на сегодняшний день крепки, как монолит, и не меняются под воздействием внешних факторов международных взаимосвязей.

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