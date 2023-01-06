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Ночь с 5 на 6 января стала самой холодной с начала зимы в Москве

Полина Долганова

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Ночь с 5 на 6 января стала самой холодной с начала зимы в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 06:00 пятницы, 6 января, опустилась до минус 22 градусов. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

— Минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве, — уточнили синоптики.

Они добавили, что предыдущий минимальный показатель температуры был зафиксирован 1 декабря. Тогда столбики термометров показывали 13,8 градуса ниже нуля.

При этом температура воздуха первые пять дней января 2023 года была на пять градусов теплее климатической нормы, передает Интерфакс.

Температуру в столичной системе отопления подняли до максимума из-за резко наступивших морозов. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков добавил, что изменение параметров работы теплоснабжения является сложной процедурой, которая проводится автоматически под контролем диспетчеров.

Морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке при этом температура будет достигать минус 53 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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