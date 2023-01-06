Россиянам назвали категории граждан, которые могут рассчитывать на двойную пенсию

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Некоторые категории россиян имеют право получать две пенсии. Об этом сообщил глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Так, в соответствии с законом на двойную пенсию могут претендовать ликвидаторы последствий аварии в Чернобыле, участники Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан.

Кроме того, двойная пенсия может начисляться тем, кто вложил деньги в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), уточнил специалист. Для получения такой выплаты гражданину необходимо направить взносы на негосударственное пенсионное обеспечение.

Эксперт подытожил, что перед заключением договора с НПФ необходимо внимательно изучить все детали, чтобы не стать жертвой мошенников, передает агентство «Прайм».

С 2023 года начали действовать новые правила доставки пенсий. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию только раз в месяц.