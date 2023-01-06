В США призвали лишить Украину денег из-за отказа Зеленского от перемирия

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Конгрессмен-республиканец Пол Госар прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от предложенного Россией режима прекращения огня на Рождество.

— Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт, — сказал политик.

Финансирование сложившегося конфликта является безнравственным решением, цитирует Госара RT.

С инициативой ввести режим временного прекращения огня изначально выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Глава государства добавил, что временное прекращение огня позволит верующим безопасно посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России. По мнению украинского президента, Москва якобы хочет объявить перемирие, чтобы затем атаковать ВСУ «с новой силой».