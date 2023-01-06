Новогодний маршрут по ЮЗАО появился на портале Discover Moscow

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, проспект Вернадского, 113 Карта всех событий

Новый новогодний маршрут по ЮЗАО появился на туристическом портале Discover Moscow. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 января.

Маршрут берет начало от знаменитого дома «3-й улицы Строителей», который располагается по адресу проспект Вернадского, дом 113. Именно там жила главная героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Рядом с этой локацией также можно найти храм, который из окна увидел герой кинокартины Женя Лукашин. Продолжить прогулку предлагается в Воронцовском парке: там расположена одна из самых красивых усадеб столицы.

Первое упоминание о ней появилось в духовной грамоте Ивана Грозного. Затем события, происходившие там, описывал писатель Лев Толстой в романе «Война и мир».

Кроме того, в парке можно найти деревья, возраст которых составляет более 200 лет. Также там располагаются пруды, на которые планировали пойти главные герои фильма «Москва слезам не верит» Гоша и Катя.

В процессе прогулки москвичи также могут увидеть Театр на Юго-Западе, Большой московский цирк и галерею «Беляево», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Столица является одним из самых посещаемых городов в России. За период с января по сентябрь 2022 года город посетили 14,1 миллиона туристов. Этот показатель на семь процентов превышает результаты аналогичного периода 2021 года.