Почти 400 детей из регионов России посетят мероприятия проекта «Город открытий» в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из разных регионов России в Москву приехали 380 детей, которые посетят мероприятия проекта «Город открытий». Об этом сообщил руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков в пятницу, 6 января.

— В этом году к нам приехали представители четырех новых регионов нашей страны и ребята из других регионов, всего 380 человек. Они размещены в комфортабельных гостиницах, для них организовано прекрасное питание, — рассказал он.

Начальник управления туризма Комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина добавила, что участие в проекте позволит детям изучить город в интерактивном формате.

Также они смогут познакомиться с интересующими их сферами, среди которых экология, креативные индустрии, урбанистка, IT и так далее, передает агентство городских новостей «Москва».

Ученики столичных предпрофессиональных классов с начала года посетили более тысячи лекций, семинаров, мастер-классов и тематических экскурсий, организованных вузами-партнерами.