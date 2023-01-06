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Молодежную сборную России по хоккею не включили в состав групп на ЧМ

Лейла Алиева
Спорт
Молодежную сборную России по хоккею не включили в состав групп на ЧМ
Фото: shutterstock

Молодежные сборные России и Белоруссии по хоккею не включили в состав групп на чемпионат мира 2024 года. Об этом свидетельствует опубликованный на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) список.

Турнир пройдет в 2024 году в Швеции. В группу А включены действующий чемпион мира сборная Канады, а также команды Швеции, Финляндии, Германии и Латвии, а в группу В — сборные Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии, сообщает RT.

До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея на следующем конгрессе намерена рассмотреть возможность проведения одного из ближайших молодежных чемпионатов мира в Новосибирске.

При этом российская сборная вообще не участвует в текущих состязаниях. По словам президента организации Люка Тардифа, проведение первенства в России в намеченные сроки было невозможно из соображений безопасности.

В декабре 2022 года международная федерация хоккея с мячом отстранила сборную России от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был проходить в России, однако его перенесли в Швецию.

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